Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Сегодня, 19 сентября, правительство Германии объявило о новом пакете помощи для Украины.

Об этом идет речь на правительственном сайте.

Полный список новой помощи:

22 танка Leopard с запчастями к ним

22 бронированные авто MRAP

пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog

три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard

два радара TRML-4D

61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов

разведывательные дроны VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);

20 надводных беспилотников

три бронеавтомобиля BIBER

одна бронированная инженерная машина DACHS

шесть машин разминирования WISENT 1

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов

две системы самозащиты AMPS для вертолетов

два пограничных патрульных автомобиля

112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)

восемь автоцистерн Zetros

10 пулеметов MG3

миллион патронов к стрелковому оружию

12 самоходных гаубиц PzH 2000

16 радиолокационных станций наземного наблюдения

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал с канцлером Германии Олафом Шольцом двусторонний договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Документ был заключен в рамках Совместной декларации, одобренной Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Германия — один из европейских лидеров в военной и гуманитарной помощи Украине. ФРГ передала украинскому войску танки Leopard 1 и Leopard 2 разных модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, РСЗО MARS II и M142 HIMARS, БМП Marder и самоходные зенитные установки Gepard, большое количество бронемашин, автотехники и многое другое.

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