Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Украина получит помощь / Фото: Associated Press

Украина получит танки, боеприпасы, разведывательные дроны.

Сегодня, 19 сентября, правительство Германии объявило о новом пакете помощи для Украины.

Об этом идет речь на правительственном сайте.

Полный список новой помощи:

  • 22 танка Leopard с запчастями к ним
  • 22 бронированные авто MRAP
  • пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog
  • три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard
  • два радара TRML-4D
  • 61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов
  • разведывательные дроны VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);
  • 20 надводных беспилотников
  • три бронеавтомобиля BIBER
  • одна бронированная инженерная машина DACHS
  • шесть машин разминирования WISENT 1
  • материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов
  • две системы самозащиты AMPS для вертолетов
  • два пограничных патрульных автомобиля
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)
  • восемь автоцистерн Zetros
  • 10 пулеметов MG3
  • миллион патронов к стрелковому оружию
  • 12 самоходных гаубиц PzH 2000
  • 16 радиолокационных станций наземного наблюдения

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал с канцлером Германии Олафом Шольцом двусторонний договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Документ был заключен в рамках Совместной декларации, одобренной Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Германия — один из европейских лидеров в военной и гуманитарной помощи Украине. ФРГ передала украинскому войску танки Leopard 1 и Leopard 2 разных модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, РСЗО MARS II и M142 HIMARS, БМП Marder и самоходные зенитные установки Gepard, большое количество бронемашин, автотехники и многое другое.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация