Германия передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Украина получит танки, боеприпасы, разведывательные дроны.
Сегодня, 19 сентября, правительство Германии объявило о новом пакете помощи для Украины.
Об этом идет речь на правительственном сайте.
Полный список новой помощи:
- 22 танка Leopard с запчастями к ним
- 22 бронированные авто MRAP
- пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog
- три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard
- два радара TRML-4D
- 61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов
- разведывательные дроны VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);
- 20 надводных беспилотников
- три бронеавтомобиля BIBER
- одна бронированная инженерная машина DACHS
- шесть машин разминирования WISENT 1
- материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов
- две системы самозащиты AMPS для вертолетов
- два пограничных патрульных автомобиля
- 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)
- восемь автоцистерн Zetros
- 10 пулеметов MG3
- миллион патронов к стрелковому оружию
- 12 самоходных гаубиц PzH 2000
- 16 радиолокационных станций наземного наблюдения
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал с канцлером Германии Олафом Шольцом двусторонний договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
Документ был заключен в рамках Совместной декларации, одобренной Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года.
Германия — один из европейских лидеров в военной и гуманитарной помощи Украине. ФРГ передала украинскому войску танки Leopard 1 и Leopard 2 разных модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, РСЗО MARS II и M142 HIMARS, БМП Marder и самоходные зенитные установки Gepard, большое количество бронемашин, автотехники и многое другое.
Читайте также: