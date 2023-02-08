Германия передала Украине новый пакет помощи: Gepard, боеприпасы, грузовики

В составе пакета помощи поступят также 29 электрогенераторов.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли две самоходные зенитные установки Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Часть техники будет передана из складов бундесвера, а часть – от промышленности, финансируемой средствами инициативы правительства по модернизации.

Так, в новый пакет военной помощи от ФРГ вошли:

2 самоходных зенитных установки Gepard и 6 тыс. зенитных боеприпасов;

5 автомобилей для пограничников;

29 электрогенераторов;

6 грузовиков с крюковой системой загрузки;

6 мобильных антенных систем

10 контейнеров.

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В сообщении правительства Германии отмечается, что информация о способах и сроках доставки вооружения не будет разглашаться из соображений безопасности.

Напомним, немецкое правительство 7 февраля официально приняло решение о передаче Украине в 178 танков Leopard 1 A5.

Что касается анонсированных ранее Германией 14 танков Leopard 2, то они поступят в Украину до конца марта. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

К слову, Писториус 7 февраля побывал в Киеве, где встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. После встречи украинский министр анонсировал много положительных для государства новостей.

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