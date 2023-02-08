Германия передала Украине новый пакет помощи: Gepard, боеприпасы, грузовики

В составе пакета помощи поступят также 29 электрогенераторов.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли две самоходные зенитные установки Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним.
Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.
Часть техники будет передана из складов бундесвера, а часть – от промышленности, финансируемой средствами инициативы правительства по модернизации.
Так, в новый пакет военной помощи от ФРГ вошли:
- 2 самоходных зенитных установки Gepard и 6 тыс. зенитных боеприпасов;
- 5 автомобилей для пограничников;
- 29 электрогенераторов;
- 6 грузовиков с крюковой системой загрузки;
- 6 мобильных антенных систем
- 10 контейнеров.
В сообщении правительства Германии отмечается, что информация о способах и сроках доставки вооружения не будет разглашаться из соображений безопасности.
Напомним, немецкое правительство 7 февраля официально приняло решение о передаче Украине в 178 танков Leopard 1 A5.
Что касается анонсированных ранее Германией 14 танков Leopard 2, то они поступят в Украину до конца марта. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
К слову, Писториус 7 февраля побывал в Киеве, где встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. После встречи украинский министр анонсировал много положительных для государства новостей.
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