Германия передала Украине очередную военную помощь: что вошло в пакет

ФРГ остается одним из лидеров в оказании военной помощи нашим воинам.
Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В частности, наши защитники получат военную технику, боеприпасы, БПЛА, амуницию и другое вооружение.
Об этом идет речь на сайте правительства Германии.
Противовоздушная оборона, БМП и дроны
В новый пакет военной помощи вошли:
- 4 бронетранспортера;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM;
- ракеты к IRIS-T;
- РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;
- боеприпасы к системам залпового огня MARS II;
- 8 разведывательных дронов Vector;
- 4 наземных смотровых РЛС Go12;
- 5 беспилотных надводных кораблей;
- 6 машин пограничной службы;
- 10000 защитных очков;
- 4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
- 5000 снарядов 155 мм.
Напомним, после того, как Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии сделали заявление об их ракетах Taurus, которые официальный Киев также просил. К сожалению, оружие пока не будут предоставлять.
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