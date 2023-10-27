Германия передала Украине очередную военную помощь: что вошло в пакет

ФРГ остается одним из лидеров в оказании военной помощи нашим воинам.

Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В частности, наши защитники получат военную технику, боеприпасы, БПЛА, амуницию и другое вооружение.

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Противовоздушная оборона, БМП и дроны

В новый пакет военной помощи вошли:

4 бронетранспортера;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM;

ракеты к IRIS-T;

РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;

боеприпасы к системам залпового огня MARS II;

8 разведывательных дронов Vector;

4 наземных смотровых РЛС Go12;

5 беспилотных надводных кораблей;

6 машин пограничной службы;

10000 защитных очков;

4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

5000 снарядов 155 мм.

Напомним, после того, как Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии сделали заявление об их ракетах Taurus, которые официальный Киев также просил. К сожалению, оружие пока не будут предоставлять.

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