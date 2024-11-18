Германия передаст Украине 4000 новейших дронов с искусственным интеллектом — СМИ

Армия Германии еще не имеет на вооружении новых дронов, которые будут переданы Украине.

Германия планирует передать Украине 4 тысячи новейших дронов с искусственным интеллектом Mini-Taurus. Они оснащены передовыми системами, позволяющими им быть устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы и GPS-помехам.

Об этом пишет в своей статье журналист Bild Юлиан Репке, сообщает УНИАН.

Как сообщается, поставки нескольких сотен БПЛА начнутся в декабре и уже сейчас некоторые образцы тестируются на фронте в восточных регионах Украины.

Устойчивость к радиоэлектронной борьбе : Mini-Taurus могут эффективно работать в условиях, когда российские средства радиоэлектронной борьбы или GPS-помехи пытаются заглушить их сигнал.

Искусственный интеллект : Дроны могут самостоятельно анализировать местность и точно определять свое расположение, даже без надежного радиосигнала. Это значительно увеличивает точность поражения целей.

Дальность полета : Они имеют в четыре раза большую дальность полета по сравнению с украинскими БПЛА-камикадзе, что позволяет ВСУ эффективно атаковать цели на больших расстояниях.

Цена : Хотя точная стоимость дронов не раскрыта, для сравнения американские дроны Switchblade 600 стоят около 100 000 евро, а российские Zala Lancet – 35 000 евро. Mini-Taurus, вероятно, дешевле.

Применение : Эти дроны имеют потенциал для применения против ключевых военных объектов, таких как командные пункты и логистические центры России.

Напомним, после распада коалиции "светофора" в Германии возникла угроза затягивания решений по дальнейшей поставке оружия Украине, в том числе беспилотников. Перед распадом коалиции канцлер Шольц обсуждал выделение 3 миллиардов евро на военную поддержку, но бюджет на эти расходы уже исчерпан.

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