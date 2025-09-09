- Дата публикации
Германия передаст Украине новые системы ПВО: когда прибудут
Германия передаст Украине новые системы противовоздушной обороны для защиты от дронов
Германия предоставит Украине новые системы противовоздушной обороны для защиты от беспилотников.
Об этом заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ZDF.
Речь идет о передаче современных мобильных зенитных комплексов Skyranger, специально разработанных для борьбы с дронами. Эта зенитная установка может монтироваться на шасси танков Leopard и способна уничтожать все беспилотные летательные аппараты в радиусе 4×4 км.
Подписание контракта на поставки должно состояться на этой неделе в Лондоне, а первые комплексы Украина получит до конца 2025 года.
Напомним, Украина делает решительные шаги по усилению защиты своего неба. Среди главных приоритетов — создание надежного «воздушного щита» и налаживание собственного производства систем противовоздушной обороны.
США также ускоряют разработку и производство новых недорогих крылатых ракет большой дальности ERAM, которые позволят Украине поражать цели глубоко в тылу врага.
Новая ракета ERAM была разработана всего за 14 месяцев с момента объявления конкурса. Это стало возможным благодаря новой организации, созданной ВВС США, которая имеет бюджет в $225 млн и ускорен процесс закупок.