Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Германия передаст Украине новые системы ПВО: когда прибудут

Германия передаст Украине новые системы противовоздушной обороны для защиты от дронов

Украинская система ПВО

Украинская система ПВО / © УНІАН

Германия предоставит Украине новые системы противовоздушной обороны для защиты от беспилотников.

Об этом заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ZDF.

Речь идет о передаче современных мобильных зенитных комплексов Skyranger, специально разработанных для борьбы с дронами. Эта зенитная установка может монтироваться на шасси танков Leopard и способна уничтожать все беспилотные летательные аппараты в радиусе 4×4 км.

Подписание контракта на поставки должно состояться на этой неделе в Лондоне, а первые комплексы Украина получит до конца 2025 года.

Напомним, Украина делает решительные шаги по усилению защиты своего неба. Среди главных приоритетов — создание надежного «воздушного щита» и налаживание собственного производства систем противовоздушной обороны.

США также ускоряют разработку и производство новых недорогих крылатых ракет большой дальности ERAM, которые позволят Украине поражать цели глубоко в тылу врага.

Новая ракета ERAM была разработана всего за 14 месяцев с момента объявления конкурса. Это стало возможным благодаря новой организации, созданной ВВС США, которая имеет бюджет в $225 млн и ускорен процесс закупок.

Дата публикации
Количество просмотров
114
