Германия передаст Украине новый пакет военной помощи: что туда войдет

В немецкий пакет помощи войдут системы ПВО, танки и дроны.

Германия до конца 2024 года передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн. евро.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Германии, информирует "Суспильне" со ссылкой на Reuters.

До конца года Украина получит новый пакет немецкой военной помощи. В частности, в него войдут системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники.

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Кроме того, будут переданы и другие средства.

"Зима не за горами, поэтому будет также зимнее оборудование, а также ручное оружие и средства обогрева", – сказал спикер Минобороны.

Он добавил, что эти поставки являются частью пакета военной помощи, о котором Германия объявила в октябре.

Напомним, 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, где анонсировал "дальнейшие поставки вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря".

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