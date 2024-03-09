Германия переполнена российскими шпионами — Данилов о "сливе" информации о ракетах Taurus

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина предупреждала Берлин о шпионах Кремля.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что власти Германии неоднократно предупреждали о новом поколении российских шпионов и что Берлин "уязвим" к шпионажу.
Об этом он сказал в интервью The Times.
"Мы неоднократно предупреждали наших партнеров о шпионской сети россиян, очень активно действующих в Германии. Они прослушивают разговоры немецких чиновников, и мы думаем, что это не последний "слив", — сказал Данилов.
По его словам, шпионская сеть Москвы в Германии настолько глубока, что Россия смогла получить доступ к секретным переговорам, в частности, о передаче ракет Taurus Украине.
Напомним, российские пропагандистские каналы опубликовали слитую в Сеть запись, где немецкие офицеры обсуждают подробности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и удар ими по Крымскому мосту.
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал скандал со "сливом".
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