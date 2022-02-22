Германия планирует направить больше войск на восточный фланг НАТО

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что нужно применять более строгие меры сдерживания в отношении России.

Германия может направить дополнительные войска в Литву и другие страны на восточном фланге НАТО после того, как Россия признала "независимость" так называемых "ЛДНР".

Об этом рассказала министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Reuters.

"Понятно, что нам нужно применять более строгие меры сдерживания (в отношении России — Ред.)", — сказала Ламбрехт на совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой на военной базе в Рукле (Литва).

"Я хочу подчеркнуть, что мы готовы отправить больше войск: наземных и воздушных. Мы готовы отправить больше войск также в Литву и показать, что мы вместе с союзниками и являемся надежным партнером в кризисной ситуации", — отметила она.

Германия сейчас оценивает потребности в подкреплении и примет решение в ближайшее время. Развертывание не будет ограничено Литвой. Речь идет обо всем восточном фланге НАТО.

"Мы должны убедиться, что восточный фланг хорошо защищен. Сейчас мы рассматриваем, какие дополнительные меры нам принять", — говорит Ламбрехт.

Немецкие военные составляют около половины боевой группы НАТО в Литве численностью 1100 человек. В группу также входят войска из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии.

Возможные дополнительные подкрепления, отмеченные Ламбрехт, будут добавлены в боевую группу из примерно 360 немецких солдат, тогда как Норвегия объявила о планах увеличить свое участие на 50-60 солдат.

Кроме того, Великобритания усиливает боевую группу НАТО в Эстонии 800 военнослужащими.

После этих и ожидаемых будущих подкреплений силы НАТО в странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии – почти удвоятся.

НАТО создало четыре многонациональные боевые группы численностью чуть более 1000 человек в Эстонии, Литве, Латвии и Польше в 2017 году после того, как Россия оккупировала Крым.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

В ответ канцлер Германии Олаф Шольц приказал Министерству экономики страны приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2!.

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