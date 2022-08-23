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Германия планирует в ближайшие недели передать Украине новейшие системы ПВО IRIS-T SLM: что о них известно

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Германия планирует в ближайшие недели передать Украине новейшие системы ПВО IRIS-T SLM: что о них известно

Фото: commons.wikimedia.org

Правительство Германии планирует передать Украине на вооружение новые системы ПВО IRIS-T.

Германия обещают передать Украине ПВО IRIS-T SLM в ближайшие недели.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Напомним, о передаче системы ПВО 1 июня 2022 года заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге. Тогда глава МИД ФРГ сообщала, что правительство отправит IRIS-T SLM в течение месяца, но этого не произошло. Бербок объясняла задержку тем, что вооружение будет поставляться компанией-производителем Diehl напрямую в Украину, а не со складов Бундесвера.

Что известно об истории создания и основных характеристиках IRIS-T SML

IRIS-T SML – система противовоздушной обороны, которая была разработана компанией Diehl Defence как наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (колесная база 8х8). Использует модифицированные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" с малой дальностью – IRIS-T. Работы над зенитной ракетой наземного базирования на базе IRIS-T начались в 2000 году. Их финансировало Международное управление оборонных технологий и закупок. Ракета также использовалась в других системах (например, UHT Tiger). В период между 2000 и 2002 годами производились испытательные выстрелы наземного запуска IRIS-T (на полигоне Сальто-ди-Квирра, Сардиния).

Ракета состоит из пяти модулей :

  • электронное оборудование и охлаждение;
  • система наведения;
  • боевая часть и двигатель с органами управления;
  • подрывник.

Трехметровую ракету оценивают в 400 тысяч евро. В настоящее время ракета стоит на вооруженных 9 европейских государствах. А в 2008 году заявку на поставку IRIS-T подала также ЮАР.

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