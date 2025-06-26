Германия планирует вернуть призыв в армию: к чему готовятся в стране

Армия Германии / © Associated Press

Правительство Германии готовится к возможному возвращению обязательной военной службы. Министр обороны Борис Писториус заявил, что страна нуждается как минимум в 60 тысячах новобранцев и 200 тысячах резервистов. Если добровольцев будет недостаточно, призыв может стать принудительным.

Об этом сообщило издание il Fatto Quotidiano.

Несмотря на усилия правительства — кампании в соцсетях, испытательные лагеря, национальный день ветеранов — нехватка кадров остается проблемой. В 2024 году количество желающих служить выросло на 19%, однако в ряды армии вступили далеко не все: часть кандидатов не соответствует требованиям, другие отказываются уже после начала службы. Всего за год численность Бундесвера сократилась на 350 человек.

Новый закон предусматривает анкетирование 18-летних юношей относительно их готовности к службе. Девушки смогут заполнять анкету добровольно. Если количество мест в казармах превысит число желающих, государство оставляет за собой право вернуть обязательный призыв.

Законопроект поддерживают большинство политических сил — ХДС, ХСС и даже часть СДПГ. Зато Левая партия выступает против. Вопрос могут обсудить уже в следующие выходные — во время партийного съезда СДПГ, на котором будут рассматривать более 300 новых инициатив.

В бюджете на ближайшие годы правительство предусмотрело увеличение расходов на оборону с 95 до 162 миллиардов евро. До 2029 года Германия планирует тратить 3,5% ВВП на военные расходы, а еще 1,5% — на защиту критической инфраструктуры. Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что это не жест в адрес США, а ответ на агрессивную политику России, которая угрожает безопасности всей Европы.

Напомним, Германия ускоряет планы по расширению и модернизации своей сети бомбоубежищ и укрытий. По словам Ральфа Тислера, главы Федерального управления гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий (BBK), страна должна быть готова к возможному нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.