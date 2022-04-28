Германия поддержала поставки оружия Украине: что пообещали предоставить украинским защитникам

В немецком Бундестаге в четверг, 28 апреля, одобрили предоставление Украине тяжелого вооружения.

Коалиционные и оппозиционные партии Германии после дебатов в Бундестаге поддержали решение. Теперь Украина ожидает новых поступлений от ФРГ. Речь идет, в частности, о тяжелом вооружении и сложных новейших системах.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Да, депутаты планируют продолжать и по возможности ускорить предоставление Украине военной помощи. Речь идет также и о расширении поставок тяжелого вооружения и сложных систем.

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Коалиционные и оппозиционные партии также планируют приобщать к поддержке Украины и другие страны. Ранее Германия уже выразила другим странам идеюотдать Украине оружие советских образцов и получили современную замену от Германии.

Кроме того, ФРГ обещает учить украинских военных работать с новым оружием на территории Германии или другой страны НАТО.

В то же время депутаты отмечают, чтобы помощь Украине "не ослабляла обороноспособность самой Германии". Поэтому, если в оснащении Бундесвера будут появляться "дыры", их постараются как можно быстрее закрыть.

Напомним, за предоставление Украине оружия проголосовала как оппозиция, так и коалиция. Некоторые немецкие парламентарии подвергли критике Шольца за промедление с предоставлением оружия для Украины.

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