Германия поддержала запрет на поставки в Евросоюз российского сжиженного газа

Берлин избавился от инфраструктурной зависимости от российского газа и призывает это сделать другие страны.

Власти Германии поддерживают предложение ввести эмбарго на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ).

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Эмбарго на российский газ предлагается внести в 14-й пакет санкции Евросоюза против РФ, информирует DW.

"Да, я поддерживаю это, Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставку", – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Министр заявил, что Берлин даже избавился от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа и призвал другие страны последовать этому примеру.

"То, что удалось сделать Германии по газу, должно быть возможно и другим странам в других сферах энергетики", — заявил Хабек.

Россия занимает второе место по объемам поставок СПГ в Евросоюз после Соединенных Штатов. Доля России на европейском рынке составляет 16%.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюзу не нужен транзит российского газа через Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия готова обсуждать с ЕС поставки газа после 2024 года.

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