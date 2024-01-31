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Германия поднимала свой истребитель для перехвата российского военного самолета

Германия поднимала свой истребитель для перехвата российского военного самолета

Российский Ил-20М. / Фото: Википедия

Немецкие истребители сопровождали российский самолет в течение короткого времени.

Германия поднимала в воздух истребители для перехвата российского военного самолета Ил-20М. Судно летело с отключенным сигналом транспондера.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в социальной сети X.

Отмечается, что истребитель поднялся на взлетную полосу с Лааге и обнаружил российский самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном.

"Наши силы немедленного реагирования 71 тактической эскадрильи были подняты по тревоге в Лааге, когда обнаружили в международном воздушном пространстве у острова Рюген российский военный самолет и недолго сопровождали его до того, как он повернул обратно, на восток", — говорится в сообщении.

В перехвате участвовала 71-я тактическая эскадрилья ВВС "Рихтгофен". Военное соединение оснащено истребителями Eurofighter Typhoon.

Как сообщается, Швеция строит новые субмарины, чтобы сдерживать Россию в Балтийском море – отслеживать и противодействовать морским операциям РФ. В настоящее время страна имеет в составе флота четыре субмарина.

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