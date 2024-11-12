Германия подняла в небо два истребителя из-за российского военного самолета: что известно

Суда взлетели на воздух по тревоге.

Немецкие военно-воздушные силы совершили вылеты из двух баз для сопровождения разведывательного самолета РФ над Балтийским морем.

Об этом ВВС Германии сообщили в сети X (Twitter).

"Наши Eurofighter были подняты по тревоге из Лааге (Германия) и Лиэлварде (Латвия). для совместного обнаружения и сопровождения российского Ил-20М без плана полета и транспондера", – говорится в сообщении.

Ил-20 зафиксировали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем

Отмечается, что страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 г., когда страны Балтии приняли в Альянс.

Как сообщалось, пограничная служба Финляндии окончательно закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала" — там уже убраны указатели.

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