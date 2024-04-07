Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета: что произошло

Это уже не первый подобный инцидент с начала этого года.

Немецкие воздушные силы подняли в атмосферу свои истребители из-за нарушения воздушного пространства российским военным самолетом.

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Об этом говорится в сообщении Team Luftwaffe.

"Наши евро-истребители из VAPB вылетели сегодня из Лиелварде, Латвия, чтобы перехватить российский COOT-A (Ил-20) над Балтийским морем, двигавшимся без транспондера", — говорится в сообщении.

Это уже не первый подобный инцидент с начала этого года.

В январе немцы поднимали истребители для сопровождения российского самолета разведчика у острова Рюген в международном воздушном пространстве, после чего он вернулся обратно на восток. Тогда он тоже двигался без включенного транспондера.

Напомним, ранее сообщалось, что глава немецкого региона признала, что ее дружба с Россией была ошибкой.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкие компании помогают РФ отстраивать оккупированный Мариуполь.

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