Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета: что произошло

Это уже не первый подобный инцидент с начала этого года.
Немецкие воздушные силы подняли в атмосферу свои истребители из-за нарушения воздушного пространства российским военным самолетом.
Об этом говорится в сообщении Team Luftwaffe.
"Наши евро-истребители из VAPB вылетели сегодня из Лиелварде, Латвия, чтобы перехватить российский COOT-A (Ил-20) над Балтийским морем, двигавшимся без транспондера", — говорится в сообщении.
Это уже не первый подобный инцидент с начала этого года.
В январе немцы поднимали истребители для сопровождения российского самолета разведчика у острова Рюген в международном воздушном пространстве, после чего он вернулся обратно на восток. Тогда он тоже двигался без включенного транспондера.
Напомним, ранее сообщалось, что глава немецкого региона признала, что ее дружба с Россией была ошибкой.
Кроме того, мы ранее информировали, что немецкие компании помогают РФ отстраивать оккупированный Мариуполь.
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