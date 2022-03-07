Германия пока не может отказаться от российской нефти и газа — Шольц

Германия пока не может отказаться от российской нефти и газа — Шольц

Канцлер ФРГ говорит, что для этого требуется больше времени.

В понедельник, 7 марта канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призывы США и Украины запретить импорт российской нефти и газа в рамках международных санкций. Он сказал, что для отказа от российских энергоносителей нужно больше времени.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте германского правительства.

“Федеральное правительство месяцами сотрудничает с партнерами в Европейском Союзе и за его пределами, чтобы разработать альтернативы российской энергетике. Но это не происходит за одну ночь. Поэтому с нашей стороны принято намеренное решение продолжать деятельность бизнес-предприятий в сфере энергоснабжения с Россией", — говорится в заявлении.

В то же время, немецкий канцлер напомнил о санкциях, которые уже были введены в отношении российских финансовых учреждений, центрального банка в Москве и более 500 человек, а также об экспортных ограничениях на важные товары. По его словам, эти меры подтверждают поддержку Германии международных усилий по реагированию на вторжение России в Украину.

"Пока нет другого способа обеспечить поставки европейской энергии для отопления, мобильности, электроснабжения и промышленности. Поэтому это очень важно для услуг, представляющих общественный интерес, и для повседневной жизни наших граждан", — объяснил невозможность сразу отказаться от российской нефти и газа Олаф Шольц .

Напомним, руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США 7 марта достигли согласия по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России.

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