Германия покупает у США JASSM-ER: что это за ракеты и смогут ли их передать Украине

Немецкое издание Bild сообщило, что Берлин намерен заказать у Соединенных Штатов Америки крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут в долгосрочной перспективе заменить дальнобойные ракеты Taurus.

По данным издания, Бундесвер планирует приобрести 75 американских JASSM-ER. Эти ракеты могут запускать из современных истребителей F-35, которые ФРГ также должна заказать у США.

"В долгосрочной перспективе закупка крылатых ракет JASSM может заменить нынешние Taurus", – говорится в издании.

Сможет ли Германия передать Украине ракеты JASSM-ER

Если Германия закупит ракеты JASSM-ER, то есть возможность передачи таких ракет Украине, но в далекой перспективе.

Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков, передает "Эспрессо".

Это может произойти, но в долгосрочной перспективе. Реализация закупки такого количества ракет JASSM-ER может продолжаться годами. Дело в том, что JASSM-ER предназначены для самолетов тактической авиации. В случае Германии, это будут самолеты F-35, которые они собираются. закупить у США. Следовательно, поставки ракет привязаны к получению Германией F-35. А этого следует ожидать в течение десятилетия, возможно чуть раньше. Вероятно, в 2027-2028 гг. определенное количество самолетов уже будет в боеспособном состоянии", — сказал эксперт .

Катков размышляет, что в теории эти ракеты могли передать из США вместе с F-16, но пока это маловероятно. Передача ракет крайне усложнена из-за того, что у Пентагона нет утвержденного бюджета о помощи Украине.

"Некоторые страны ЕС объективно имеют их на вооружении. Например, в Польше есть около 40 ракет JASSM-ER. Но опять же без США трудно говорить о том, что такие ракеты могут попасть в Украину в соответствующем количестве", — подытожил. аналитик.

Что известно о ракетах JASSM-ER

JASSM-ER – американские дальнобойные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух-поверхность". Они способны поражать цель на расстоянии более 926 км. Вес боевой части – 450 кг. Наводка осуществляется по GPS. На конечной траектории ракета использует инфракрасную камеру для поиска и захвата цели.

JASSM интегрирована в состав вооружения следующих носителей: бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, F-16 и F/A-18.

Запуск ракеты JASSM из истребителя B-2 / Фото: Википедия

Как пишет Bild, в 2018 году авиаударами США с использованием JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия режима Асада.

По информации Forbes, Украина пригласила в США высокоточные крылатые ракеты JASSM летом прошлого года.

Напомним, что Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн евро.

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