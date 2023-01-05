Германия пообещала новые поставки оружия в Украину после решения Франции предоставить Киеву танки

После решения Франции предоставить Украине легкие танки, Германия заявила, что также будет "адаптировать поставки к нуждам на поле боя" в Украине.
После решения Франции предоставить Украине колесные танки, Германия также заявила о перспективе дальнейших поставок вооружений Киеву.
Об этом пишет RND.
"Мы не прекратим поставки оружия в Украину", – заявил вицеканцлер Роберт Габек в четверг на экономической конференции в Осло.
Ссылаясь на решение Франции и обсуждение в правительстве США по поставкам бронетранспортеров, министр экономики добавил: "Мы всегда будем адаптировать наши поставки к нуждам на поле боя".
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion.
После этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил об уверенности в передаче Киеву боевых танков Leopard 2 из Берлина.
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