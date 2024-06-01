Германия поощряет соискателей работы: какие преимущества дает "карта возможностей"

В Германии ввели так называемую "карту возможностей", чтобы привлечь на рынок труда соискателей работы из стран, не входящих в ЕС.

В Германии вступила в силу новая миграционная схема, позволяющая квалифицированным специалистам из стран за пределами Евросоюза, приехать в Германию и искать работу на месте. Для получения "карты возможностей" иностранцы должны иметь профессиональное образование, опыт работы и соответствующие языковые навыки.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Решение об изменениях в миграционных правилах вступило в силу с 1 июня 2024 года. Новая визовая схема является частью законодательных изменений, направленных на улучшение ситуации на рынке труда и уменьшение острого дефицита квалифицированной рабочей силы в Германии.

"Мы гарантируем, что рабочие и квалифицированные рабочие, в которых наша экономика остро нуждается в течение многих лет, могут приехать в нашу страну", — заявила в субботу министр внутренних дел Нэнси Фейзер.

Что предполагает "карта возможностей"

Иностранцы из стран, не входящих в состав ЕС, теперь могут подать заявление на получение Chancenkarte ("карты возможностей") если они имеют соответствующий уровень образования: по меньшей мере два года профессионального обучения или университетский диплом государственного образца страны, в которой находится учебное заведение.

Вторым важным условием является знание языка – немецкого или английского.

После подачи заявления соискателей работы будут оцениваться по системе критериев, включающих:

языковые навыки;

профессиональный опыт;

возраст;

связи с Германией.

Право участия в программе будут предоставляться тем заявителям, которые получат не менее шести баллов.

Те, кто получит Chancenkarte, смогут въехать в Германию и в течение года искать постоянную работу. В этот период иностранцы также вправе устроиться на временную работу или испытательный срок с частичной занятостью до 20 часов в неделю.

Новая визовая программа облегчает поиск работы в Германии для иностранцев. До введения "карты возможностей" необходимо было предоставить в миграционную службу контракт с немецкой компанией-работодателем, прежде чем получить разрешение на въезд в страну.

Напомним, в следующем учебном году украинский язык будет предложен как второй иностранный для изучения в школах федеральной земли Гессен в Германии.

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