Германия потеряла статус любимой страны беженцев: как изменились миграционные потоки в ЕС

В Европе уменьшилось количество беженцев из Сирии, что изменило миграционные потоки

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Германия больше не является главным направлением, куда пытаются попасть искатели убежища в Европейский Союз после того, как падение режима Башара Асада в Сирии привело к значительному сокращению количества беженцев из этой арабской страны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на новый, еще неопубликованный отчет Агентства ЕС по убежищу (EUAA).

Ключевые изменения и причины

Согласно отчету, система предоставления убежища в ЕС испытывает «значительные изменения». В мае (последний месяц, за который есть полные статистические данные) страны-члены Евросоюза зарегистрировали 64 000 заявлений соискателей убежища. Это почти на четверть меньше, чем в мае прошлого года.

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Анализ данных обнаружил, что уменьшение заявлений обусловлено «чрезвычайно резким» падением количества сирийцев, ищущих лучшей доли за пределами своей родины. Например, в октябре прошлого года, за два месяца до падения режима Асада, убежища в ЕС искали около 16 000 сирийцев, а уже в мае этого года сирийских беженцев было всего 3 100.

В Германии, которая была самой популярной страной среди сирийцев, общее количество заявлений о предоставлении убежища в мае сократилось примерно вдвое по сравнению с прошлым маем – с 18 700 до 9 900.

После столь кардинальных изменений миграционных потоков самой популярной страной среди беженцев стала Испания. В мае в стране зарегистрировали около 12 800 искателей убежища, хотя общее количество заявлений в Испании снизилось по сравнению с прошлым годом. В то же время, наблюдается увеличение количества мигрантов из Венесуэлы.

Люди бегут из этой латиноамериканской страны из-за «тяжелого экономического и политического кризиса», который не только не заканчивается, но и постоянно усиливается. К тому же, на перераспределение потоков беженцев из Латинской Америки повлияло и усиление миграционных ограничений в США, введенных администрацией президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом.

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Новые лидеры и общий контекст

В последнее десятилетие сирийцы составляли наибольшую группу искателей убежища в ЕС, а также Норвегии и Швейцарии, но в начале 2025 года эта тенденция изменилась. С февраля Германия перестала быть основным направлением: Испания, Италия и Франция получили больше заявлений в мае 2025 года. Италия сейчас принимает около 12 300 заявлений ежемесячно, а Франция – 11 900.

Отчет EE.UU. подчеркивает, что изменения показателей миграции «вероятно, не связаны с изменениями политики предоставления убежища» европейских правительств, а скорее «отражают изменяющиеся обстоятельства в Сирии». В декабре исламистская группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» вытеснила Асада, что положило конец его правлению и жестокой 13-летней гражданской войне в Сирии. Хотя многие страны ЕС приостановили рассмотрение заявлений от сирийцев после смены режима, они технически все еще принимали новые обращения.

Несмотря на изменения в распределении новых заявлений от беженцев, Германия, вероятно, до сих пор остается страной с наибольшим общим количеством искателей убежища, поскольку за последние годы она приняла гораздо больше заявлений, чем другие страны.

Напомним, в Германии растет количество бездомных . Среди них самая многочисленная группа — украинцы, бежавшие от войны.

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