Германия позволила «Росатому» зайти в производство ядерного топлива – Bild

Германия

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В Германии разрешили переоборудовать завод по производству ядерного топлива в Лингене, Нижняя Саксония, для использования российских технологий. В проекте участвует государственная корпорация РФ "Росатом".

Об этом пишет BILD.

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Завод принадлежит французской компании Framatome, однако в создании нового производства она сотрудничает с дочерней структурой Росатома — компанией ТВЭЛ.

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На предприятии планируется использовать российское оборудование и лицензии. По данным Европейской комиссии, необходимые компоненты также будут поставляться из России, в то время как в Европе будет проходить заключительный этап производства.

Первые поставки топливных сборок ожидаются с 2027 года.

Для которых АЭС будут производить топливо

Топливные сборки предназначены для атомных электростанций российского дизайна в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии.

Ожидается, что производство в Германии позволит этим странам меньше закупать готовые топливные сборки в России. В то же время зависимость от российских технологий сохранится.

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Федеральное правительство Германии разрешило реализацию проекта, несмотря на оговорки относительно возможного российского шпионажа и диверсий.

На предприятии установили дополнительные условия безопасности. В частности, сотрудникам российской компании, как правило, не разрешат заходить на территорию завода. Оборудование должно проверять, а поставленные компоненты контролировать на предмет возможного вмешательства.

В Германии проект критикуют

Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер подверг критике решение федеральных властей не изменять оценку безопасности проекта на фоне роста угроз со стороны России.

Сотрудничество стало возможным, поскольку российская атомная отрасль в значительной степени не подпадает под санкции ЕС.

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В Федеральном министерстве окружающей среды также критически оценивают сотрудничество, однако отмечают: если проект отвечает всем юридическим требованиям, власти должны предоставить разрешение.

В то же время в самой Германии все чаще предупреждают о возможной угрозе со стороны России. Глава германской разведки Мартин Егер заявлял о риске прямого силового конфликта между Германией и РФ на фоне роста напряженности между Москвой и странами НАТО.

В России на эти заявления резко отреагировали. Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила канцлера Фридриха Мерца и руководителя немецкой разведки в попытках вовлечь граждан Германии в конфронтацию с Россией.

Ранее мы писали, что в ЕС работает ирландский глиноземный завод Aughinish Alumina, обвиняемый в поставке сырья в российские цепи поставки. Власти Ирландии проверили предприятие, однако заявили, что не нашли достаточных доказательств прямого использования его продукции российской военной промышленностью.

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