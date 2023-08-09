Германия предлагает оставить свои ЗРК Patriot в Польше до конца года

После окончания этого срока Patriot вернутся в Германию.

Германия предлагает покинуть свои ЗРК Patriot, развернутые у границы с Украиной в Польше, до конца года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Минобороны Германии сообщило, что предложило Варшаве продлить до конца года пребывание трех своих комплексов Patriot до конца 2023 года. Также в заявлении предполагается, что по истечении этого срока комплексы вернутся в Германию.

Берлин направил три своих зенитно-ракетных комплекса Patriot в Польшу в январе текущего года. Это было сделано после того, как в польской деревне зенитная ракета убила двух человек во время массированного ракетного по Украине российскими захватчиками.

ЗРК Patriot были развернуты в районе города Замосць в 50 км от украинской границы и примерно в 90 км от стыка границ Польши, Украины и Беларуси, откуда россияне тоже запускали ракеты по Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что польские пограничники просят у Министерства обороны предоставить им больше военных на границу из-за провокации Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Европейский Союз через польскую границу с целью дестабилизации региона.

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