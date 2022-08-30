Германия предлагает приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает NDR.

Министр сказала, что правительство ФРГ хотело бы выступить посредником в споре между странами ЕС относительно полного запрета на въезд для россиян.

"Европе нужно найти совместное решение по разным позициям. Мое предложение — приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы", — уточнила Бербок.

Дипломат добавила, что в таком случае можно тщательно проверить, насколько близок заявитель на визу к правительству РФ.

Напомним, по данным СМИ, Германия и Франция предлагают не вводить полный запрет на въезд для граждан России. Предлагается замедлить процесс выдачи виз и сделать его более дорогим.

Дания ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС

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