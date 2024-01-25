Германия предложила Британии и Франции схему для вооружения Киева ракетами — Bloomberg

Германия отказалась напрямую поставлять ракеты Taurus для Украины, поэтому выбрала другой вариант, когда эти ракеты будут передавать Франции и Британии, а они будут отправлять Украине аналогичное оружие меньшей дальности.

Германия изучает возможность заключения соглашения по обмену, в рамках которого она будет снабжать крылатые ракеты большой дальности Великобритании и Франции, чтобы они могли вооружить Украину своими версиями этого оружия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался напрямую передавать Украине немецкие ракеты Taurus, поскольку опасается, что это оружие, способное поражать цели на расстоянии более 500 километров, будет применено для нападения на Москву.

Поставки этих ракет в Великобританию и Францию будут означать, что эти союзники Украины смогут отправлять больше аналогичных ракет Storm Shadow и Scalp, имеющих меньшую дальность — около 250 километров.

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Переговоры по предложенному Великобританией плану продолжаются. Остается еще ряд технических и логистических проблем, которые нужно решить, пишет издание. В то же время Министерство обороны Великобритании не опровергло и не подтвердило этот план.

"Великобритания и наши партнеры, включая Германию, продолжают работать вместе, чтобы как можно лучше оснастить Украину для защиты ее суверенной территории", — сказал представитель Министерства.

Министерство обороны Франции также отказалось подтвердить факт переговоров, не сообщив подробностей, а официальный представитель канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что переговоры с Германией по подобному соглашению не ведутся.

Передача Украине ракет Taurus

В среду, 17 января, в немецком Бундестаге отклонили предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, которая призвала федеральное правительство поставить Украине ракеты Taurus.

За это предложение не проголосовали даже представители Зеленых и Свободной демократической партии, которые в течение длительного времени настаивали на поставках ракет. Политики, принадлежащие к партиям, формирующим правительственную коалицию вместе с социал-демократами Олафа Шольца, не поддержали законопроект именно потому, что его выдвигали оппозиционные правые консерваторы из ХДС/ХСС.

Ранее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, которые, по его мнению, могут разрушить Керченский мост, ведь имеют дальность около 500 км.

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