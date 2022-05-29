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Германия предоставит Украине грантовую помощь: обнародованы финансовые условия

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Германия предоставит Украине грантовую помощь: обнародованы финансовые условия

Фото: Анка Фельдгузен

Анка Фельдгузен встретилась с украинским министром финансов Сергеем Марченко.

Германия предоставит Украине один миллиард евро грантовой помощи.

Об этом сообщила госпожа посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в своем Twitter.

Именно сегодня, 29 мая, она встретилась с министром финансов Сергеем Марченко.

"Обсудила с министром финансов актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран. Совет тесного сотрудничества между министерствами финансов наших стран", — сообщила Анка Фельдгузен.

Напомним, Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить защитников Мариуполя.

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