Германия прекращает работу ремонтного центра для техники ВСУ в Словакии: какая причина

Ремонтный центр будет перенесен в Германию до 31 декабря.

Германия решила закрыть центр по ремонту военной техники для Вооруженных сил Украины, который размещался на востоке Словакии.

Об этом сообщило издание Bild.

"Представитель Минобороны отметил изменения условий и необходимость выполнения местами чрезвычайно сложных ремонтных работ на поврежденной технике", — говорится в сообщении.

Решение было принято после длительных переговоров, поскольку Словакия неоднократно усложняла работу ремонтного центра. Также возникали противоречия по поводу толкования европейских таможенных норм.

Центр был открыт в конце 2022 года для ремонта техники, в частности, гаубиц Panzerhaubitze 2000, бронированных автомобилей Dingo, артиллерийских ракетных систем MARS II и зенитных установок Gepard. Кроме того, ремонтные базы Германии также работают в Литве и Украине.

Напомним, в Германии объявили, когда рассмотрят отправление миротворцев в Украину.

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