Германия прекратила экспорт оборонного оружия в Казахстан: что произошло

В 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставку оборонной продукции в Казахстан общей суммой около 2,2 миллиона евро.
На фоне протестов в Казахстане власти Германии решили прекратить поставки продукции военного назначения в эту страну.
Об этом сообщает DW.
Никаких подробностей, кроме того, что немецкими властями уже приняты меры, чтобы экспорт таких товаров в Казахстан больше не производился, агентства не сообщают. Решение было принято после того, как президент Казахстана разрешил армии открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения.
В 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставку оборонной продукции в Казахстан общей суммой около 2,2 миллиона евро. Это небольшая часть германского экспорта.
Казахстан не является одним из основных получателей немецкой оборонной продукции, но, как свидетельствует доклад Боннского международного центра конверсии от декабря 2021 года, в последние годы ФРГ регулярно поставляла туда охотничьи и спортивные винтовки, системы технической разведки, легкие вертолеты, а также спутниковое и ракетное топливо для космодрома Байконур.
Кроме того, Казахстан закупал германские пистолеты. В частности, немецкая фирма Sig Sauer поставила несколько сотен пистолетов для службы безопасности экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спецподразделения по борьбе с терроризмом "Аристан".
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.
Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.
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