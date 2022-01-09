Германия прекратила экспорт оборонного оружия в Казахстан: что произошло

В 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставку оборонной продукции в Казахстан общей суммой около 2,2 миллиона евро.

На фоне протестов в Казахстане власти Германии решили прекратить поставки продукции военного назначения в эту страну.

Об этом сообщает DW.

Никаких подробностей, кроме того, что немецкими властями уже приняты меры, чтобы экспорт таких товаров в Казахстан больше не производился, агентства не сообщают. Решение было принято после того, как президент Казахстана разрешил армии открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения.

В 2021 году в Германии было выдано 25 лицензий на поставку оборонной продукции в Казахстан общей суммой около 2,2 миллиона евро. Это небольшая часть германского экспорта.

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Казахстан не является одним из основных получателей немецкой оборонной продукции, но, как свидетельствует доклад Боннского международного центра конверсии от декабря 2021 года, в последние годы ФРГ регулярно поставляла туда охотничьи и спортивные винтовки, системы технической разведки, легкие вертолеты, а также спутниковое и ракетное топливо для космодрома Байконур.

Кроме того, Казахстан закупал германские пистолеты. В частности, немецкая фирма Sig Sauer поставила несколько сотен пистолетов для службы безопасности экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и спецподразделения по борьбе с терроризмом "Аристан".

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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