Германия приняла первую в истории Стратегию нацбезопасности и назвала главную угрозу

Помимо возможных военных опасностей для Германии, принятый правительством документ также включает в себя угрозу кибератак и возможные атаки на критически важную инфраструктуру.

Федеральное правительство впервые приняло Стратегию национальной безопасности Германии. Наибольшей угрозой для мира в евроатлантическом регионе в тексте документа названа Российская Федерация.

Как сообщили на официальном сайте немецкого правительства, в среду, 14 июня, принятый документ на пресс-конференции представил канцлер Олаф Шольц вместе с министром иностранных дел Анналеной Бербок, федеральным министром финансов Кристианом Линднером, федеральным министром внутренних дел Нэнси Фезер и министром обороны Борисом Пистори.

"Впервые в истории нашей страны мы разработали Стратегию национальной безопасности Федеративной Республики Германии", – объявил Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что этот документ было поручено разработать "до переломного момента, до нападения России на Украину, до жестокой захватнической войны, которая с тех пор идет в Украине, и до взрыва газопровода "Северный поток".

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"Безопасность в ХХІ веке — это больше, чем военные действия и дипломатия. Российская агрессивная война против Украины показала, что мир и свобода не падают с неба", — сказала на представлении этого документа министр иностранных дел Анналена Бербок.

Концепция состоит из трех основных пунктов: оборонность (речь, в частности, о подтверждении цели тратить 2% ВВП на оборону); устойчивость (улучшение свободного демократического порядка от нелегитимного воздействия извне, в частности, через избавление от зависимости в поставке сырья); настойчивость (быстрые действия должны помочь избежать кризисов или смягчить их последствия).

Согласно Стратегии безопасности, в будущем внешние и внутренние угрозы следует рассматривать вместе. Помимо возможных военных опасностей, это также включает в себя угрозу кибератак, возможные атаки на критически важную инфраструктуру и изменение климата.

В Стратегии национальной безопасности, текст которой доступен для ознакомления на сайте федерального правительства, говорится, что "сегодняшняя Россия является самой большой угрозой миру и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшем будущем".

Напомним, Россия составляет карту важнейших подводных систем инфраструктуры Европы и США в Атлантическом океане, Балтийском и Северном морях. Это делается для вероятной атаки.

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