Германия приостановила продажу оружия охваченному протестами Казахстану

Решение было принято 8 января.
Германия запретила поставки вооружений в Казахстан после заявления президента страны об открытии огня на поражение без предупреждения.
Об этом сообщает AFP.
Как говорится, немецкий Бундестаг в субботу, 8 января, запретил экспорт вооружений в Казахстан. В то же время, в немецком экспорте поставки в эту страну занимают малую часть — в прошлом году было выдано только 25 разрешений на общую сумму около 2,2 млн евро.
Издание пишет, что запрет был введен также с учетом приказа президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. В настоящее время неизвестно, сколько точно людей пострадали и погибли в результате беспорядков.
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