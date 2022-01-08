Германия приостановила продажу оружия охваченному протестами Казахстану

Решение было принято 8 января.

Германия запретила поставки вооружений в Казахстан после заявления президента страны об открытии огня на поражение без предупреждения.

Об этом сообщает AFP.

Как говорится, немецкий Бундестаг в субботу, 8 января, запретил экспорт вооружений в Казахстан. В то же время, в немецком экспорте поставки в эту страну занимают малую часть — в прошлом году было выдано только 25 разрешений на общую сумму около 2,2 млн евро.

Издание пишет, что запрет был введен также с учетом приказа президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. В настоящее время неизвестно, сколько точно людей пострадали и погибли в результате беспорядков.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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