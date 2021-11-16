Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2": какая причина

Возобновление процесса возможно только в том случае, если оператор будет соблюдать все нормы немецкого законодательства.

Германия приостановила процедуру сертификации Nord Stream-2. "Северный поток-2" решил не менять свою существующую юридическую форму, а вместо этого учредить дочернюю компанию согласно немецкому законодательству.

Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

"После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством", — говорится в заявлении.

Как сообщается, "Северный поток-2" решил не менять свою существующую юридическую форму, а вместо этого учредить дочернюю компанию по немецкому законодательству исключительно для управления немецкой частью газопровода. Новая компания должна стать владельцем и оператором только германской части газопровода.

"В таком случае, это дочернее предприятие должно выполнить требования независимого оператора передачи, как это определено в Законе Германии об энергетической промышленности", — сообщают в регуляторе.

В федеральном сетевом агентстве говорят, что процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочернему предприятию. Регулятор должен проверить пакет документов, повторно поданных уже дочерним предприятием, как новым заявителем.

"Когда эти требования будут выполнены, Федеральное сетевое агентство сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и предоставить его Европейской комиссии для заключения, как предусмотрено в законодательстве ЕС о внутреннем рынке", — сообщил регулятор.

Напомним, Немецкий регулятор допустил "Нефтегаз" и ООО "Оператор ГТС Украины" к участию в сертификации "Северного потока-2". Это позволит услышать аргументы NSAG и предполагает большую прозрачность процесса.

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