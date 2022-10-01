Германия приветствует заявку Украины на вступление в НАТО, однако там напомнили об определенных условиях

Германия напомнила о том, что решение стран Альянса по принятию Украины должно быть единодушным.
Германия приветствует решение Украины о подаче заявки на вступление в НАТО.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет Тagesschau.
Однако она подчеркнула, что решение о принятии Украины должно быть принято всеми без исключения странами Североатлантического альянса.
"Конечно, Украина свободна выбирать тот Альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования. Сейчас этот вопрос будет обсуждаться между 30 странами Североатлантического альянса", — сказала она, находясь с визитом в Кишиневе.
Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Кроме того, Зеленский предложил задействовать "Киевский договор безопасности" на период, пока страны НАТО будут достигать консенсуса относительно принятия Украины в Альянс.
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