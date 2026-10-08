Германия продлила временную защиту для украинцев, но есть нюанс: что известно

Германия / © Pexels

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Германия официально продлила срок действия временной защиты граждан Украины до 4 марта 2028 года.

Соответствующий документ был обнародован в правительственном вестнике страны Bundesgesetzblatt.

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Временная защита в Германии — что известно

Федеральное министерство внутренних дел Германии внесло соответствующие изменения в постановление о переходном порядке пребывания украинцев.

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В то же время в постановлении предусмотрено отдельное исключение. Он касается тех украинцев, которые будут въезжать в Германию от 9 октября 2026 и по украинскому законодательству относятся к категории военнообязанных.

Обновленное постановление вступит в силу на следующий день после его официального обнародования.

Временная защита для украинцев в ЕС — последние новости

Напомним, в июле этого года Совет ЕС решил продлить применение временной защиты до 4 марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

Также в октябре украинцам в Польше следует проверить свой статус PESEL, право на 800+, документы для поездок через границу и новые налоговые правила для предпринимателей.

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Ранее Литва продлила временную защиту для лиц, сбежавших от войны с Украиной, еще более чем на один год — до 4 марта 2028 года. Однако это не касается военнообязанных украинских мужчин.

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