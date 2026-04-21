Германия расширяет армию из-за угрозы войны: воевать заставят даже 70-летних

Армия Германии / © Associated Press

В Германии обсуждается возможность повышения предельного возраста резервистов с 65 до 70 лет. Инициатива направлена на усиление обороноспособности страны.

С таким предложением выступил новый президент Немецкой ассоциации резервистов Бастиан Эрнст, передает Spiegel.

«Мы должны повысить возрастной предел для резервистов с 65 до 70 лет», — заявил он, подчеркнув, что люди сегодня дольше сохраняют физическую форму.

По его словам, не следует терять потенциал людей с жизненным и профессиональным опытом, особенно на фоне дефицита молодежи.

На этом фоне Министр обороны Германии Борис Писториус должен представить новую военную стратегию и обновленный план развития Бундесвер.

Документ определят, как страна будет реагировать на современные угрозы.

Отдельно Эрнст подверг критике действующий принцип добровольного участия резервистов в учениях. Пока такое собрание возможно только с согласия как самих резервистов, так и их работодателей.

Он считает, что работодатели не должны иметь право блокировать участие работников в военных учениях, в то же время самих резервистов принуждать не следует.

По планам, к 2035 году численность немецких вооруженных сил должна вырасти не менее 260 тысяч военных и 200 тысяч резервистов.

В то же время точное количество резерва пока неизвестно. По оценкам, в Бундесвере в свое время служили миллионы людей, но только часть из них находится в списках готовых к службе.

Ожидается, что новая система военного учета позволит более точно определить реальное количество резервистов и их потенциал.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили возможность проведения совместных ядерных учений в рамках усиления европейской системы сдерживания. Стороны рассматривают обмен информацией и совместные тренировки как часть сотрудничества в области безопасности.

Весной этого года Макрон объявил о первом с 1992 года расширении ядерного арсенала страны. Решение обусловлено необходимостью сохранить разрушительную силу сдерживания в условиях нестабильного мира. Президент приказал увеличить количество боеголовок, однако заявил, что точные цифры и данные об арсенале отныне будут засекречены во избежание спекуляций.

Европейские страны также активизировали разработку резервного сценария на случай возможного выхода США из НАТО или сокращения их роли в Альянсе.