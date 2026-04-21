Германия расширяет армию из-за угрозы войны: воевать заставят даже 70-летних
В Германии обсуждается возможность повышения предельного возраста резервистов с 65 до 70 лет.
В Германии обсуждается возможность повышения предельного возраста резервистов с 65 до 70 лет. Инициатива направлена на усиление обороноспособности страны.
С таким предложением выступил новый президент Немецкой ассоциации резервистов Бастиан Эрнст, передает Spiegel.
«Мы должны повысить возрастной предел для резервистов с 65 до 70 лет», — заявил он, подчеркнув, что люди сегодня дольше сохраняют физическую форму.
По его словам, не следует терять потенциал людей с жизненным и профессиональным опытом, особенно на фоне дефицита молодежи.
На этом фоне Министр обороны Германии Борис Писториус должен представить новую военную стратегию и обновленный план развития Бундесвер.
Документ определят, как страна будет реагировать на современные угрозы.
Отдельно Эрнст подверг критике действующий принцип добровольного участия резервистов в учениях. Пока такое собрание возможно только с согласия как самих резервистов, так и их работодателей.
Он считает, что работодатели не должны иметь право блокировать участие работников в военных учениях, в то же время самих резервистов принуждать не следует.
По планам, к 2035 году численность немецких вооруженных сил должна вырасти не менее 260 тысяч военных и 200 тысяч резервистов.
В то же время точное количество резерва пока неизвестно. По оценкам, в Бундесвере в свое время служили миллионы людей, но только часть из них находится в списках готовых к службе.
Ожидается, что новая система военного учета позволит более точно определить реальное количество резервистов и их потенциал.
Милитаризация Европы - последние новости
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили возможность проведения совместных ядерных учений в рамках усиления европейской системы сдерживания. Стороны рассматривают обмен информацией и совместные тренировки как часть сотрудничества в области безопасности.
Весной этого года Макрон объявил о первом с 1992 года расширении ядерного арсенала страны. Решение обусловлено необходимостью сохранить разрушительную силу сдерживания в условиях нестабильного мира. Президент приказал увеличить количество боеголовок, однако заявил, что точные цифры и данные об арсенале отныне будут засекречены во избежание спекуляций.
Европейские страны также активизировали разработку резервного сценария на случай возможного выхода США из НАТО или сокращения их роли в Альянсе.