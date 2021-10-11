Германия расследует причастность Лукашенко к незаконной миграции из Беларуси — СМИ

Поток нелегалов увеличивается.

В Германии расследуют причастность Александра Лукашенко к организации незаконной миграции.

Об этом со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве сообщила газета BILD am Sonntag, рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.

По статистике немецкой полиции, в течение августа через Беларусь в Германию прибыло более четыре тысячи нелегалов. Впрочем, их количество увеличивается. Преимущественно это молодые люди из Ирака ты Сирии.

Ранее об увеличении количества мигрантов с территории Беларуси сообщали в Литве, Латвии и Польши. В ЕС уверены — это месть Лукашенко европейских санкции. По данным немецких журналистов, мигранты платят белорусской власти за пособничество в нелегальном пересечении границы около четырех тысяч евро с человека.

Новости мира: в Германии расследуют причастность Лукашенко к организации незаконной миграции

Как сообщалось, в Польше на границе с Беларусью анонсировали возведение забора, который уменьшит поток мигрантов. Четыре страны ЕС — Литва, Латвия, Эстония и Польша обвиняют белорусские власти в организации бесконтрольного потока нелегалов в ЕС.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку