Германия рассматривает возможность возвращения воинской обязанности: что об этом известно

Военный призыв в Германии / © AFP

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна готова вернуть обязательную военную повинность, если добровольный набор вооруженных сил не обеспечит достаточное количество новобранцев. Этот шаг является частью усилий по усилению Бундесвера в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Financial Time.

Писториус отметил, что изначально будет реализована добровольная модель привлечения молодежи. Она преследует цель более чем удвоить резервные силы. Однако, если добровольцев будет недостаточно, Берлин не откажется от возвращения к полной воинской повинности. Соответствующее положение будет включено в законопроект, который будет представлен парламенту после летних каникул.

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"Моя цель состоит в том, чтобы закон содержал два положения", - пояснил министр немецкому телеканалу ARD, имея в виду добровольный и обязательный варианты. Последний будет активирован «если количества будет недостаточно», что позволит избежать нового законодательного процесса в условиях нехватки времени.

Цель — сильнейшая армия в Европе и нехватка личного состава

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к тому, чтобы его страна имела «сильнейшую обычную армию в Европе» и играла большую роль в защите континента. После победы на февральских выборах Мерц отменил строгие правила государственного долга, разрешив неограниченные заимствования на оборонные расходы. Это позволяет реформировать давно заброшенные вооруженные силы.

Несмотря на решение финансовых вопросов, самой большой проблемой остается нехватка личного состава.

Проблемы с резервистами и планы восстановления

Германия, отменившая обязательную военную службу в 2011 году, потеряла связь со многими бывшими призывниками, которые могли бы служить резервистами. Писториус назвал эту ситуацию «скандалом», поскольку она делает невозможным вызов резервистов в случае чрезвычайной ситуации.

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Германия работает над восстановлением собственных резервов. Для этого 18-летних молодых людей просят заполнить анкеты по их готовности проходить добровольную военную подготовку и присоединиться к резерву. Ожидается, что по этой схеме сначала будет приниматься 5000 человек в год.

Дискуссии и дальнейшие планы

Высокопоставленные представители Христианских демократов критикуют этот план, настаивая на немедленном возвращении обязательного призыва из-за текущих вызовов безопасности в Европе. Тем не менее, Писториус отметил, что в настоящее время военные не имеют достаточно казарм и персонала для обучения сотен тысяч призывников.

Министр настаивает на добровольной модели, вдохновленной шведской системой. Германия будет одновременно развивать свои учебные базы.

В то же время, по словам Писториуса, Бундесвер стремится увеличить численность регулярной армии с примерно 183 000 до 260 000 человек к 2035 году, что является частью целей НАТО. Для этого планируется улучшить привлекательность военной службы, оплату труда и другие условия.

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Ранее сообщалось, что Германия ускоряет планы по расширению и модернизации своей сети бомбоубежищ и укрытий. По словам Ральфа Тислера, главы Федерального управления гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий (BBK), страна должна быть готова к возможному нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.