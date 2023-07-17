Германия развернет наиболее оснащенную дивизию среди европейских стран НАТО из-за войны в Украине

Страны Европы пытаются усилить свои войска в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Германия намерена развернуть на своей территории наиболее оснащенную армейскую дивизию среди европейских союзников по НАТО до 2025 года.

Об этом заявил начальник сухопутных войск Германии Альфонс Майс, сообщает Reuters.

В настоящее время у Берлина нет ни одной боеспособной дивизии — воинской части, насчитывающей более 20 000 военнослужащих. Однако в Германии намерены ввести в действие первую из трех дивизий до 2025 года, а вторую – в 2027 году.

"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы это сделаем (дивизию до 2025 года)", — сказал Майс.

По его словам, дивизия будет изначально укомплектована на 80-90% необходимого личного состава, и эти планы согласуют с НАТО. Сначала Германия предоставит две механизированные бригады, позже – легче вооруженную среднюю бригаду, которая будет усилена голландской бригадой. Следует отметить, что бригада насчитывает около 5000 военнослужащих.

"В любом случае этого будет достаточно для того, чтобы в 2025 году наиболее оснащенную дивизию среди всех европейских партнеров НАТО. По крайней мере, это наша общая цель с голландскими партнерами", — сказал командующий сухопутными войсками Германии.

Майс признал, что будет амбициозной задачей обеспечить дивизию достаточным количеством боеприпасов до 2025 года в то время, когда западные страны поставляют Киеву огромное количество снарядов, еще больше истощая сильно сократившиеся запасы после окончания холодной войны.

"Если мы будем спешить с боеприпасами для Украины, мы сами не сможем их получить до тех пор, пока не поступят новые заказы. Вы не можете купить боеприпасы в магазине "Сделай сам", а производственные возможности сократились за последние 30 лет", — пояснил он.

По словам командующего сухопутными войсками Германии, с этой проблемой сталкиваются все партнеры НАТО, "но поддержка Украины сейчас важнее создания дивизии, как подчеркнул Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг".

Что касается второй немецкой дивизии, которая должна быть боеспособной в 2027 году, Майс сказал, что ее полное оснащение в значительной степени зависит от поступления закупок из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, материализуемых на уровне войск.

Дивизии являются основными организационными структурными элементами сухопутных войск, необходимыми для разрешения конфликта с равным по силе противником. Сегодня западные страны пытаются восстановить и перевооружить свои заброшенные, разобранные и лишенные оружия и боеприпасов дивизии после десятилетий, потраченных на ведение меньших войн в Ираке и Афганистане.

Напомним, немецкое правительство передало Украине новую партию военной помощи. В частности, ФРГ отправила в Украину боеприпасы, а также технику для ЗРК IRIS-T SLM, установки Gepard и другое оборудование.

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