Германия с 25 июня открывает границы для привитых иностранцев из стран, не входящих в ЕС

Важно, что речь идет о таких странах, где нет вспышки COVID-19.

Германия с 25 июня разрешит въезд на свою территорию гражданам стран, не входящих в ЕС, при условии прохождения ими полного курса вакцинации. В частности, это касается и украинцев.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это правило будет распространяться на всех путешественников, независимо от целей поездки. Важно, чтобы вторая доза вакцины была введена за 14 дней до путешествия. Свидетельство о прививках будет проверять как полиция, так и авиакомпании. В Германии признают сейчас прививки такими вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В Посольстве Федеративной Республики Германия в Украине также подтвердили, что, начиная с 25 июня 2021 года, въезд для лиц, полностью вакцинированных от COVID-19 из Украины в Германию станет при определенных условиях снова возможным.

"Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью... Право въезда в Германию будут иметь те лица, которые получили прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ред. - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson). Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартами, как только будут завершены необходимые тестирования", - сообщили в Посольстве.

Ранее сообщалось, что в последнее время в Германии продолжает снижаться распространение коронавирусной болезни. Учитывая это, в Минздраве страны предлагают отметим обязательный масочный режим.

Напомним, Украина вошла в "зеленую" зону карантина в соответствии с критериями Европейского Союза. Отметим, таким образом Украина соответствует одному из критериев для отмены ограничений для всех путешественников из третьих стран. Однако такой показатель должен продержаться не менее 14 дней.

Более того, в Украине с 1 июля должны заработать в приложении "Дия" COVID-сертификаты. Они будут применяться как внутри страны, так и за рубежом. Документ будет доступен только для украинцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

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