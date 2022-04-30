Германия снова подала иск против Италии из-за спора о компенсациях за Вторую мировую войну

Италия продолжает разрешать пострадавшим от военных преступлений нацистов требовать компенсацию от Германии.

Германия подала иск против Италии в высший суд ООН, поскольку Рим продолжает разрешать жертвам нацистских военных преступлений требовать компенсацию от ФРГ даже после того, как ранее было принято решение о том, что такие иски нарушают международное право.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении Германии говорится, что Италия продолжает подавать иски о компенсации в национальные суды, несмотря на решение Международного суда ООН от 2012 года о нарушении права Берлина на иммунитет в соответствии с международным правом.

В Берлине утверждают, что после решения 2012 года в Италии было подано более 25 новых исков о компенсации немецким государством за ущерб, причиненный нацистскими преступлениями во время Второй мировой войны. Во многих из этих случаев суды обязывали Германию выплатить компенсацию.

Для удовлетворения исков по двум таким делам итальянские суды пытаются наложить арест на имущество в Риме, принадлежащее немецкому государству.

Германия заявила, что сейчас подала дело в Международный суд юстиции, поскольку итальянский суд заявил, что до 25 мая примет решение о принудительной продаже зданий, в некоторых из них размещены немецкие культурные, археологические, исторические и образовательные учреждения.

Берлин обратился в суд с просьбой принять так называемые временные меры для того, чтобы Италия не продавала имущество на публичном аукционе, пока рассматривается более широкое дело в отношении компенсационных исков.

Дата слушания о временных мерах еще не назначена, но ожидается, что она состоится в течение следующих нескольких недель.

Спор о компенсационных исках во Второй мировой войне начался в 2008 году, когда высший суд Италии обязал Германию заплатить около миллиона евро семьям 9 человек, которых нацисты убили в городке в Тоскане в 1944 году.

Далее был подан ряд подобных исков о компенсации.

Германия утверждает, что она уже компенсировала несправедливость Второй мировой войны в широких мирных договорах и соглашениях о репарациях с пострадавшими странами, выплатив миллиарды евро с тех пор, как война закончилась поражением нацистского режима в 1945 году.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия ответит за то, что не должно было произойти "никогда снова".

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