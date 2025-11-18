Германия сокращает соцвыплаты для украинцев с 2025 года: кто и сколько будет получать

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

Правительство Германии планирует уменьшить социальную поддержку украинцам, которые прибудут в страну после 1 апреля 2025 года.

Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт в интервью DW.

Что изменится в выплатах

Новоприбывшие украинцы больше не будут получать "Bürgergeld" в размере 563 евро в месяц. Вместо этого они будут получать 441 евро в месяц по закону о поиске убежища. Законопроект уже согласован правительственными ведомствами и будет утвержден на заседании кабинета, с действием задним числом – от 1 апреля 2025 года. Окончательно документ должен быть принят Бундестагом.

Кроме того, соцпомощь смогут получить только те украинцы, у которых нет собственных значительных активов. Сначала нужно будет использовать свои ресурсы, а затем претендовать на государственную поддержку. Украинцев также обязут активно искать работу – за бездействие выплаты могут сократить.

Более жесткая миграционная политика

Министр Добриндт подтвердил ужесточение контроля на границах и сокращение первоначальных заявлений на получение убежища уже на 60%. Он подчеркнул, что право на индивидуальное убежище сохраняется, однако злоупотребления этим правом будут прекращаться.

Кроме того, Германия вместе с партнерами в ЕС планирует создание центров для депортации лиц, получивших отказ в убежище — не обязательно в страну происхождения, а возможно, в третьи государства, в частности в Африку.

Экономический эффект

Сокращение соцвыплат для украинцев не принесет существенной экономии для бюджета ФРГ: ожидается, что в 2026 году она составит около 730 млн. евро, а в 2027 году — 320 млн. евро. В то же время федеральные земли и муниципалитеты понесут дополнительные расходы на другие выплаты: 862 млн. евро в 2026 году и почти 400 млн. в 2027 году. Поэтому реальную экономию для государства ожидать не стоит, отмечают эксперты.

Напомним, ранее помощь украинским беженцам прекратила Польша.