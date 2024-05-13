Германия страдает от киберпреступлений: при чем здесь Россия

Германия зафиксировала рост киберпреступности со стороны иностранных злоумышленников, за которыми в основном стоит российская военная разведка.

Количество киберпреступлений, совершенных иностранными субъектами в Германии, выросло на 20% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер, пишет Reuters.

По словам Фэзер, уровень угроз в сфере кибербезопасности остается высоким, а количество преступлений, совершенных иностранными злоумышленниками, постоянно растет с 2020 года, когда власти Германии начали вести соответствующую статистику. В 2022 году рост составил 8%.

Глава МВД Германии утверждает, что ответственность за кибератаки несет российская военная разведка.

"Российский режим нас не запугивает. Мы продолжим делать все, чтобы оградить нашу демократию от кибердействий России, и продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула Фэзер.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что с начала полномасштабной войны против РФ специалисты СБУ нейтрализовали почти 10 тысяч кибератак.

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