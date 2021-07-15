Германия страдает от сильных паводков: более десяти погибших и 70 пропавших без вести

Большинство регионов страны находятся под влиянием циклона "Бернд"

Германия и Бельгия страдают от сильных осадков и паводков: сообщают о погибших.

Кроме того, есть пропавшие без вести, пишут Reuters и Daily Mail.

В Германии от наводнения страдают на западе — это федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В последнем бурные потоки воды разрушили несколько домов в коммуне Шульд. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Северном Рейне-Вестфалии вода затопила жилые и другие здания.

Спасатели сообщают о не менее 11 погибших и 70 пропали без вести. Четыре смерти в Шульди, где непогода разрушила дома. Четверо померлиз нашли в затопленных подвалах Северной Рейн-Вестфалии. Еще один человек погиб в городе Рейнбах. В городе Альтена погиб спасатель. Мужчина пытался помочь пострадавшему, но упал в поток воды. Другой — погиб во время спасательных работ на электростанции в Вердоль-Ельверлингсен.

Бушует непогода в Баварии и Саксонии, но там ее поседствия меньше. В свою очередь, немецкие синоптики сообщают, что большинство регионов страны находятся под влиянием циклона "Бернд". Из-за циклона ливни и наводнения будут распространяться на другие регионы Германии, прогнозируют метеорологи. Мощные дожди с градом вскоре ожидают и в столице.

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В ТСН.12: 00 рассказывают, что вода затопила улицы и дороги. Рухнуло несколько домов. Людей пытаются спасать вертолетами и военной техникой. 700 жителей района города Бан-Нойенар-Арвайлер оказались в центре паводка: улицы и дороги превратились в реки, затоплены дома и магазины, подтоплены автомобиля. Людей просят не виходить на улице и подниматься на верхние этажи домов. Жителей затопленных зданий вывозят на лодках.

Полторы тысячи человек эвакуированы в городе Хюкесваген, там боялись прорыва дамбы. Впрочем, за ночь ее успели закрепить, на месте работает тысяча спасателей.

В затопленный город Хаген сегодня срочно прибудет глава земли Баден-Вюртемдерґ и пока самый перспективный кандидат в канцлеры страны Армин Лашет. В Германии продолжается предвыборная кампания. Канцлер страны Ангела Меркель тем временем вылетела с визитом в США. И долженна наблюдать за катастрофой в своей стране из Вашингтона.

Непогода бушует и в Бельгии: больше всего досталось провинциям Льеж и Намюр, которые объявлены зоной стихийного бедствия. На дамбе Монсиньи в Льеже высоко поднялась вода-за сильных дождей, а поэтому существует вероятность, что река Маас может выйти из берегов. Из-за наводнений в Бельгии погибли два человека, еще несколько считаются пропавшими без вести.

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