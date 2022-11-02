Германия требует от Сербии выбрать между Евросоюзом и Россией — Welt

Сербия продолжает политику сближения с Россией, несмотря на свой статус кандидата в члены Европейского союза

Руководство Германии требует от президента Сербии Александра Вучича определиться, куда страна будет двигаться в геополитическом плане.

Как пишет немецкое издание Welt, Сербия должна выбрать ЕС или Россию.

Источники издания во власти сообщают, что Берлин был удивлен и разочарован тем, что Сербия подписала соглашение о сотрудничестве с Россией. В Германии же ожидают санкций против России от тех стран, которые являются кандидатами на вступление в Европейский союз.

В Берлине дали понять, что если Сербия будет вести политику, направленную на укрепление отношений с Евросоюзом, то Белград может рассчитывать на поддержку Германии, а продолжение укрепления связей с Россией будет иметь обратные последствия.

Отметим, что Сербия отказывается вводить санкции против России, невзирая на свой статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербии угрожают не дать членство в ЕС из-за совместных заявлений с Россией.

Кроме того, мы ранее сообщали, что в Сербии заверили, что не признают результаты "референдумов" в Украине.

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