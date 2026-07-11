Германия упростила обмен водительских прав для украинцев: что изменилось

Объём водительского удостоверения в Германии будет проходить без сдачи экзаменов

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Правительство Германии официально одобрило внесение Украины в перечень государств с упрощенной процедурой обмена водительских удостоверений . Благодаря этому решению украинские мигранты смогут получать немецкие права без обязательной сдачи теоретических и практических экзаменов.

Об этом говорится в официальном документе Бундесрата.

Упрощенная процедура и экономия

Теперь владельцам украинских водительских удостоверений не нужно будет заново доказывать свои навыки вождения местным инструкторам. Упрощенная процедура распространяется на широкий перечень категорий, включая A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. В то же время, украинская категория A1 на территории Германии будет автоматически приравниваться к местной категории AM.

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По предварительным оценкам немецкого правительства воспользоваться таким упрощенным механизмом смогут около 350 тысяч украинцев. Это позволит каждому водителю сэкономить около трех часов времени и сохранить 215 евро на сопутствующих административных расходах. Такие изменения призваны значительно облегчить интеграцию украинских беженцев и способствовать их трудоустройству на европейском рынке.

Исключения для водителей и теоретический экзамен

Несмотря на существенное общее упрощение, немецкое законодательство предусматривает некоторые исключения для водителей грузовиков и автобусов. Перед выдачей водительских удостоверений категорий C, C1, CE, C1E, D, D1, DE или D1E заявитель обязательно должен доказать свою профессиональную пригодность и пройти медицинскую проверку зрения. Кроме того, если украинские права этих категорий были выданы без наличия базовой категории B, то водителю все же придется сдать оба экзамена для ее получения.

Также немецкие власти ввели еще одно крайне важное нововведение для тех, кто только планирует учиться управлять автомобилем. Теперь теоретический экзамен на получение водительского удостоверения в Германии официально можно будет сдавать на украинском языке. Это решение должно устранить языковой барьер для тысяч переселенцев, стремящихся получить европейские водительские права с нуля.

Напомним, украинские водительские права, выданные до официального вступления страны в Европейский Союз, останутся в силе до истечения своего срока , но будут действовать только на территории Украины. Для поездок за границу документы придется обменять на новые — единственный европейский образец.

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