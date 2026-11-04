Германия усилила правила для украинских беженцев: что изменилось с ноября

В Германии усилили условия сдачи языкового экзамена / © Getty Images

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В Германии от 1 ноября усилили условия сдачи языкового экзамена по немецкому языку (DTZ). Это финальный этап интеграционных курсов, посещаемых, в частности, и украинскими беженцами.

Об этом сообщили в DW.

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То есть если хотя бы одна часть теста будет выполнена ненадлежащим образом, тест будет засчитан как несложный в целом. Объяснили, что причиной такого решения стало учащение случаев мошенничества в ходе тестирования. В частности, из-за схем с покупкой ответов на вопросы в интернете.

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Какие основные изменения

Во время экзамена DTZ участники должны написать полуофициальное письмо (жалобу, обращение в ведомство и т.п.). Но раньше многие кандидаты просто пропускали эту задачу, однако получали уровень B1 из-за высоких баллов за другие задачи – тест и устную речь.

В то же время правоохранители подозревают, что часть участников курсов покупала готовые ответы на тестовые задания в соцсетях. Цель нововведения – положить конец мошенническим схемам, хотя задачи для экзамена каждый раз формируются заново. В частности, в одном из примеров говорилось о покупке задач и ответов на них через группу в Telegram за 250 евро.

Теперь же избежать письменного блока не получится. В случае игнорирования или ненадлежащего выполнения какой-либо части экзамена весь тест DTZ не засчитают.

В МВД Германии считают это изменение необходимым, потому что умение составлять тексты и вести переписку на немецком языке является одним из важнейших условий для успешной интеграции в общество и способности самостоятельно решать повседневные задачи.

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Как изменилась интеграционная политика

Ранее правительство Германии приняло решение сократить расходы на интеграционные курсы. Ежегодно на эти цели будут выделяться около 600 миллионов евро. Ранее эта сумма составила 1,3 млрд евро.

Кроме того, на оплачиваемые государством интеграционные курсы больше не могут претендовать соискатели убежища (Asylbewerber) и некоторые другие группы. Вместо "больших" интеграционных курсов этим группам будут предлагаться так называемые начальные ознакомительные курсы, содержащие изучение языка и общественно-политического устройства страны на более простом уровне.

В то же время интеграционные курсы считаются важным элементом адаптации мигрантов. В своем нынешнем виде они состоят из 600 учебных часов, отведенных под изучение языка, и 100 часов ознакомительного курса (Orientierungskurs), знакомящего иностранцев с историей, культурой, политикой, законами Германии.

Федеральное управление по миграции и беженцев также настаивает на том, чтобы устный и письменный блоки экзамена складывались строго в один день.

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Сколько украинцев посещает курсы

Сертификат о составлении DTZ является ключевым документом для получения вида на жительство и гражданства Германии. В 2025 году экзамен сдали более 318 тысяч человек, из которых 55% подтвердили уровень B1, а 32% – уровень A2.

Наибольшую группу участников курсов составляют украинцы, но их доля сокращается. По данным Федерального ведомства по миграции и беженцев, после рекордного количества записанных в 2022 году – 59% от общего количества новых участников, в 2025 году выходцев из Украины было чуть больше 30%. За ними идут граждане Сирии, Афганистана и Турции.

Украинские беженцы в Германии — главное:

Германия продлила временную защиту для спасающихся от войны украинцев до 4 марта 2028 года. Однако для вновь прибывших военнообязанных мужчин предусмотрены изменения.

Военнообязанным украинцам, претендующим на статус временной защиты в Германии, необходимо документально подтвердить законность своего статуса, предоставив документы, удостоверяющие отсутствие военных обязанностей или законное освобождение от них. Если мужчина не может подтвердить выполнение установленных требований, германские органы имеют право отказать ему в предоставлении временной защиты.

Отдельное положение немецкого постановления касается граждан, въехавших в страну после 5 августа 2026 года.

К военнообязанным лицам, относительно которых нет подтверждения выполнения их воинских обязанностей, специальные правила временного пребывания без удостоверения больше не применяются.

Эти ограничения не распространяются на украинцев, находящихся на территории Германии до вступления в силу новых положений, вступивших в силу 9 октября 2026 года. То есть для продления срока действия статуса таких требований не применяется. Это правило действует даже в том случае, когда мужчина стал военнообязанным после получения статуса беженца.

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