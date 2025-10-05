- Дата публикации
Германия усиливает защиту от дронов: Мюнхенский аэропорт установил лазерное оружие
Полиция Мюнхена установила лазеры для борьбы с дронами, а аэропорт готовит 3000 раскладушек для пассажиров.
Полиция Мюнхена развернула специальный автомобиль с лазерной установкой у одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Мюнхена. Устройство способно определять расстояние до беспилотников и нейтрализовать их, реагируя на угрозу из воздуха. Этот шаг стал ответом на недавний инцидент, связанный с дронами, нарушившими работу аэропорта.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Для обеспечения комфорта пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций аэропорт Мюнхена подготовил 3000 раскладушек, надувные матрасы, одеяла, напитки и легкие закуски.
"Некоторые магазины, аптека и общепиты будут работать круглосуточно, чтобы поддержать пассажиров", - сообщил пресс-секретарь аэропорта Флориан Штойер.
Правительство Верхней Баварии созвало штаб гражданской обороны для координации мер безопасности. Хотя детали реагирования на угрозу дронов остаются государственной тайной, оперативное командование Бундесвера подтвердило свое участие в борьбе с беспилотниками совместно с Министерством внутренних дел Баварии.
Расследование инцидента проводит Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом при прокуратуре Мюнхена, что указывает на серьезность ситуации.
Ранее сообщалось, что вечером, 4 октября, в районе аэропорта Мюнхена были замечены неизвестные дроны, в результате чего аэродром прекращал работу.
Также мы информировали, что премьер-министр немецкой Баварии Маркус Седер призвал усилить противовоздушную оборону Германии и просит разрешить полиции сбивать дроны.