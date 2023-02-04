Германия устроила "дипломатическое наступление", чтобы убедить другие страны предоставить танки Украине – Spiegel

В ведомстве канцлера и в Минобороны ФРГ растут сомнения по поводу своевременных поставок танков.

Правительство Германии "начало активное дипломатическое наступление" и пытается убедить другие государства принять конкретное участие в поставках танков в Украину.

Об этом пишет издание Der Spiegel.

Пока не поступало никаких обязательств по танкам со стороны европейских партнеров, отмечается в материале.

В статье говорится, что немецкое правительство "начало активное дипломатическое наступление", чтобы осуществить запланированные поставки танков Leopard 2 в Украину. Ведь и в ведомстве канцлера, и в Минобороны ФРГ растут сомнения по поводу своевременных поставок танков.

Сообщается, что германское Минобороны начало переговоры со странами ЕС сразу после решения канцлера Олафа Шольца о танках для Украины. Однако на прошлой неделе на устроенной министром обороны Борисом Писториусом видео-конференции ни одна страна ЕС не захотела брать на себя какие-либо конкретные обязательства по участию в поставке Украине более современных моделей Leopard 2 A6.

Тогда Шольц провел несколько телефонных разговоров, во время которых пытался добиться от глав правительств других государств обязательств по поставке танков Украине. По информации издания, три из стран Северной и Южной Европы канцлер смог убедить.

Также отмечается, что Писториус каждый день призывал нескольких своих коллег наконец-то проявить себя. Кроме того, участие в "дипломатическом наступлении" принял и МИД Германии.

Напомним, в конце января посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщал, что страны-партнеры согласились передать государству минимум 321 танк.

По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в первой волне передачи Украине западных танков поступят от 120 до 140 машин: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Как анонсировал министр обороны Алексей Резников, Украина будет использовать основные предоставленные странами НАТО боевые танки для контрнаступления.

В целом Украине для освобождения всех территорий необходимо от 500 до 700 танков. Такое заявление сделал член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

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