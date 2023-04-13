Германия уже сегодня рассмотрит запрос Польши на передачу Украине МиГ-29

Уже сегодня, 13 апреля, Германия рассмотрит запрос Польши на передачу Украине истребителей МиГ-29.

Берлин собирается сегодня решить, согласится ли он предоставить разрешение Польше, чтобы передала истребители советского производства МиГ-29 из запасов Восточной Германии Украине.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса.

"Правительство Германии хочет решить в этот четверг, даст ли оно согласие Польши на поставку истребителей МиГ-29 советского производства в Украину, заявил министр обороны Борис Писториус", – говорится в сообщении.

Речь идет об истребителях МиГ-29 из старых запасов. Так, в 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер унаследовал от армии Немецкой демократической республики.

Напомним, Варшава обратилась к Германии с просьбой предоставить разрешение на передачу этих истребителей Украине.

Ранее советник президента Польши Анджея Дуды по безопасности Яцек Сивера заявил, что на вооружении польских ВВС сейчас остается около десятка таких самолетов.

Следует отметить, что разрешение необходимо, ведь контракты на продажу военной техники из Германии предполагают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу оружия третьей стороне.

Читайте также: