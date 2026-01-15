Германия в ближайшее время начнет перебрасывать войска в Гренландию

Бундесвер / © Архів

Реклама

Германия уже в ближайшие дни может начать перебрасывание военных в Гренландию для усиления обороны острова на фоне посягательств президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на несколько информированных источников.

По данным издания, уже 15 января может стартовать операция по направлению в Гренландию передовой группы Бундесвера. Речь идет о разведывательном подразделении, которое должно оценить ситуацию и подготовить дальнейшее развертывание сил.

Реклама

В то же время спикер Федерального министерства обороны Германии заявил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В материале говорится, что Дания уже объявила о существенном усилении своего военного присутствия на острове, а также ожидает аналогичных шагов от других европейских стран НАТО.

Формально расширение присутствия в Гренландии происходит под эгидой Альянса, однако, по информации Bild, реальную координацию операции осуществляет Копенгаген, а не структуры НАТО. Причиной называют недоверие США — операция проводится без американского участия.

«В Германии в процесс вовлечены Министерство обороны и, в ведущей роли, Ведомство федерального канцлера. Кроме учебной миссии для горных войск, основными кандидатами на участие военно-морские и военно-воздушные силы», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сообщалось, что министр обороны Дании заявил о расширении военного присутствия в Гренландии.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп обратился к НАТО по Гренландии. Он призвал Данию «немедленно убираться» с острова.