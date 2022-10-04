Германия в очередной раз заявила, что не будет выплачивать Польше репарации

В Германии снова подтвердили свои намерения не выплачивать миллиардные репарации Польши за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау, пишет DW.

Бербок подчеркнула, что вопрос о выплате репараций был уже давно закрыт для Германии.

Однако Рау заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с немецким правительством и уверен в дальнейшем изменении позиции Берлина по этому вопросу.

О чем идет речь в документе

В ноте высказывается убеждение, что "стороны должны принять немедленные меры для окончательного, всеобъемлющего и постоянного юридического и материального урегулирования последствий немецкой агрессии и оккупации с 1939 по 1945 годы".

Збигнев Рау добавил, что Польша требует, в частности, решения вопроса похищенных произведений искусства, архивов и банковских депозитов.

Он сказал, что Берлин должен приложить усилия, чтобы проинформировать немецкое общество о "настоящей" картине войны и ее катастрофических последствиях для Польши.

В Варшаве утверждают, что выплата репараций укрепит двусторонние отношения через правду и справедливость и закроет болезненные страницы прошлого.

Напомним, в понедельник, 3 октября, накануне встречи в Варшаве с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок ее польский коллега Збигнев Рау подписал официальную ноту с требованием выплатить около 1,3 триллиона долларов в качестве репарации за ущерб, причиненный нацистскими оккупантами.

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