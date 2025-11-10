Германия в ожидании войны: Bild сообщило, готова ли медицина страны

Немецкая больница / © Getty Images

Реклама

Германия активно обсуждает свою готовность к войне, но специальный отчет Бундесвера впервые показал: медицинская система готова лишь частично. Эксперты прогнозируют, что в худшем случае, ежедневно в страну будут доставлять до 1000 раненых солдат, а медикаменты станут дефицитом.

Об этом говорится в статье издания Bild.

Германия активно готовится к возможным кризисным сценариям. В центре внимания — дроны, армия, мобилизация. Но в то же время возникает не менее важный вопрос: готова ли немецкая система здравоохранения действовать в условиях войны?

Реклама

Новый специальный отчет Бундесвера, подготовленный более 200 специалистами, среди которых военные и медики, впервые дает четкую, но неутешительную оценку — и определяет, какие шаги необходимо предпринять немедленно.

При самом пессимистическом сценарии, ежедневно в страну могут доставлять до 1000 раненых военных, не считая пострадавших гражданских. Как отмечают авторы отчета, в такой ситуации медики и пациенты столкнутся с «огромной физической и психоэмоциональной нагрузкой».

Кроме этого, ожидается резкий рост инфекционных заболеваний, а медикаменты, кровь и перевязочные материалы быстро станут дефицитными. В документе также отмечается, что в случае войны следует готовиться к возможным целенаправленным атакам противника на медицинские учреждения.

Состояние системы — тревожное

По оценке экспертов, немецкая медицинская инфраструктура пока лишь частично готова к экстремальным условиям войны.

Реклама

Основные проблемы:

нечеткое распределение обязанностей между учреждениями;

уязвимые цепи поставок;

отсутствие согласованной системы коммуникации;

недостаточные запасы лекарств в аптеках;

неопределенность с количеством врачей, которые реально могут работать в условиях военного времени.

Что советуют специалисты?

Усилить охрану больниц, аптек и фармацевтических предприятий от мародерства и возможных атак; в случае необходимости — обустраивать лечебные помещения под землей.

Превратить школы и спортзалы во временные пункты приема раненых.

Подготовить студентов-медиков к работе с боевыми травмами, включая обучение принципам триажа.

Уменьшить бюрократию в больницах, что позволит увеличить количество пациентов, которых можно обслуживать, на 20-25%.

Вернуть производство критически важных лекарств (антибиотиков, анестетиков) в пределы Евросоюза.

Накопить стратегические запасы медикаментов и медицинских материалов.

Разрешить импорт донорской крови из других регионов мира, в частности Северной Америки, чтобы избежать нехватки.

Отменить лишние регуляторные требования к упаковкам и листам-вкладышам, чтобы ускорить оборот препаратов.

Проводить регулярные совместные учения военных и гражданских медиков.

Создать национальную систему мониторинга состояния здоровья населения для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, в сентябре Reuters писало, что Вооруженные силы Германии разрабатывают план медицинской помощи на случай крупномасштабной войны НАТО с Россией, поскольку в Альянсе ожидают, что РФ может решиться на наступление до 2029 года. Главный военный врач Ральф Хоффман оценивает, что в случае интенсивных боев придется ежедневно спасать около 1000 раненых солдат. Немецкие медики учитывают опыт Украины, где теперь доминируют взрывные повреждения и ожоги от дронов. Для этого ФРГ планирует создать гибкую систему транспортировки раненых в гражданские больницы через госпитали

К слову, накануне генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии Александер Зольфранк заявил, что Россия сохранила достаточно ресурсов, чтобы осуществить небольшую, локальную атаку против территории НАТО уже хоть завтра. Зольфранк отметил, что решение Кремля о нападении на Альянс зависит от военной мощи России, ее боевого опыта и качества руководства, но в значительной степени — от усилий НАТО по сдерживанию.